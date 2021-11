Eijk: ‘Legitimatie alleen als politieman niet in uniform gekleed is’

Een filmpje waarin er een gehaal en getrek te zien is tussen een automobilist en een geüniformeerde politieman om legitimatie, is afgelopen uren flink gedeeld via social media. Uit de beelden blijkt dat de agent de bestuurder vraagt naar zijn rijbewijs en bescheiden. De bestuurder op zijn beurt vraagt de agent om zijn pas te zien. Er ontstaat daarover een gehaal en getrek en uiteindelijk is de automobilist afgevoerd naar het politiebureau.

Revelino Eijk, secretaris van de Surinaamse Politiebond, heeft vanmorgen op Facebook zijn visie over de gang van zaken gegeven.

“De wet is duidelijk erover. Alleen als de politieman NIET in uniform gekleed is dient hij zich te legitimeren. PUNT!!!!!!“

En net als alle andere wetsbepalingen heeft ook deze wetsbepaling een doel. Het feit dat de politie voornamelijk geüniformeerd haar werk doet is het uniform kenmerkend voor het KPS en is daarom ook het uniform bij wet beschermd. Het uniform is daarom ook niet te koop en mogen alleen politie ambtenaren het uniform aandoen. Verder zijn er procedurele regels voor de aanmaak, de aanschaf en de wijze van aandoen van het uniform. Elk één die het uniform aandoet zonder daar toe gerechtigd te zijn is strafbaar en zal daar voor de consequenties moeten instaan.

Deze wetsbepaling is bedoeld ter bescherming van de burger ter voorkoming dat derden in burgerkleding zich zomaar uitgeven voor politieambtenaar. Daarom heeft de wetgever dwingend geregeld dat niet geüniformeerde politieambtenaren zich moeten legitimeren. Ook dat legitimatie bewijs is bij wet geregeld hoe dat eruit ziet.

Naar analogie van die redenering van die gast in dat filmpje de volgende stelling:

Als een politieman in uniform gekleed het verkeer regelt op een kruising, dan zouden alle verkeersdeelnemers gewoon door kunnen rijden bij een gegeven stopteken van die politieman als die betreffende politieman desgevraagd zijn legitimatiebewijs niet toont. Hoe gekker moet het nog? Of moet die politieman op die kruising met zijn legitimatiebewijs in de hand het verkeer regelen?

Ik kan mij best wel voorstellen dat bij een enkel geval er twijfels kunnen bestaan dat het inderdaad gaat om een nep politieman. Maar een optreden van enkele politieambtenaren in uniform gekleed met een zichtbaar politievoertuig?

Nogmaals: politiemannen in uniform gekleed bij een rechtmatig politieoptreden hoeven hun legitimatiebewijs desgevraagd niet te tonen. Ik adviseer mijn collega’s dat ook niet te doen.

Tip: als je de wet niet kent, neem de wet niet in je mond als in discussie gaat. Laat je informeren. Ik dank die vriend die die gast zijn onzinnigheid heeft vastgelegd. Hij kan eruit gaan leren”.