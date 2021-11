Overeenkomsten lucht- en zeeroutes van VAE naar Suriname in behandeling

De Surinaamse regering doet er alles aan om zeker 5 tot 6 samenwerkingsovereenkomsten te tekenen met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gedurende het bezoek van de Surinaamse presidentiële delegatie in Dubai.

Er zijn al overeenkomsten in behandeling over lucht en zeeroutes van de VAE naar Suriname, waarbij ons land als een in-transit bestemming zal dienen. In plaats van via Europa te reizen, kunnen gebieden als Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied via Suriname in een kortere route worden bereikt. Hierbij bestaat ook nog de kans voor het vergroten van ecotoerisme in Suriname.

Ook is Suriname bereid grond beschikbaar te stellen voor het verbouwen van voedsel om voedselzekerheid en water voorziening te bieden aan de VAE. Dit deelde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zaterdag tijdens een persconferentie in Dubai.

“Wat de nieuwe olievindingen in Suriname betreft dienen investeringen hierin als basis voor duurzame ontwikkeling van ons land met de bedoeling dat er daarna zal worden overgegaan naar schonere energie”, legt de bewindsman uit.

De andere overeenkomsten betreffen onder andere visum afschaffing, het voorkomen van dubbel-belastingen, overheidsnetwerken en economische adviezen.

De minister stelt Suriname voor als een klein land waar het investeren waard is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een stabiel politiek klimaat met een sterke onafhankelijke rechterlijke macht, en een vredelievend volk. “Ons volk is heel tolerant, daar wij elkaars feesten vieren en vredig leven met elkaar. Deze elementen in combinatie met een sterk democratisch regeernetwerk en een regering dat pro-business is, waarbij mensenrechten worden beschermd door een onafhankelijke rechtelijke macht, zijn zeer belangrijk.

Op basis van dit alles, met de vele mogelijkheden tot ecotoerisme, landbouw, natuurlijke hulpbronnen, waaronder, olie, gas en goud, en het feit dat we een Carbon-negatief gebied zijn, willen wij ons land aantrekkelijk maken voor investeerders”, stelt Ramdin. Ook is de strategische locatie van Suriname tussen Afrika en de rest van Zuid-Amerika een pluspunt. Hopelijk is Suriname na de Expo 2020 Dubai bekender hierom.

De in Dubai aanwezige regeringsleiders zullen behalve de Expo 2020 Dubai, ook de regeringsleiders en vele bedrijven bezoeken om te relaties te bevorderen. Het gaat onder andere om gesprekken betreffende verschillende sectoren, waaronder mijnbouw, havenbeheer, luchtvaart, en schoonenergie. “Niet hier aanwezig zijn, is een verloren kans”, aldus Ramdin.