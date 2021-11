Twee slaapkamers vermoedelijk in brand gestoken

Twee slaapkamers van een woning aan de Egel Boterbloemstraat in Wanica zijn zaterdag in brand gevlogen. De oorzaak van deze brand is vermoedelijk brandstichting.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname troffen bij aankomst een binnenbrand aan. Door kortdaad optreden hebben zij erger kunnen voorkomen.

Een van de kamers is geheel afgebrand. In de tweede kamer is een matras afgebrand en deze heeft ook waterschade opgelopen. In het huis wonen er vijf kinderen en vier volwassenen die op het moment van de brand niet thuis waren.

Het gaat om een laagbouw stenenwoning met een oppervlakte van 12 bij 15 meter. Het huis is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet verzekerd. De politie is bezig met het onderzoek.