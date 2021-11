‘Vp Brunswijk genomineerd voor West African Diaspora Award’

De vicepresident van de Republiek Suriname tevens voorzitter van de Raad van Ministers Ronnie Brunswijk is genomineerd voor de West African Diaspora Awards. Dat zegt Hubert Rampersad, die de partij van Brunswijk bijstaat.

Volgens Rampersad zou Prof.Dr. Babatunde Akinsanya, voorzitter van de West African Diaspora Awards in Abuja, Nigeria een brief aan Brunswijk hebben geschreven. Deze brief aan de vp luidt als volgt (vertaald):

“..De West-Afrikaanse Diaspora Awards werden in 2019 gelanceerd om buitengewone personen uit de diaspora in de Amerikas te eren. De eerste West-Afrikaanse Diaspora Distinguished Leadership Award 2019 werd toegekend aan Elijah Eugene Cummings en de prijs voor 2020 werd uitgereikt aan Rosalind Brewer.

Mijn zeer gerespecteerde collega Prof.Dr. Hubert Rampersad, die begin dit jaar Nigeria bezocht om zijn nieuwe boek te lanceren, vertelde me over je uitzonderlijke prestaties als krachtig empathisch politiek leider en wat je doet voor de armen in je land als afstammeling van de slaven in West-Afrika. Hij vertelde me ook over de tegenstand die je ondervindt van de Nederlanders in je strijd tegen onderdrukking en armoede. Je hebt een substantiële bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van verschillende groepen in de Surinaamse samenleving en ook bijgedragen aan de ontwikkeling van jeugd, sport en onderwijs.

Met Stichting Ronnie Brunswijk voor groei en ontwikkeling draag je op dit moment bij aan een betere sociale omgeving in je land, onder andere de sociale en economische positie van met name jongeren, vrouwen en personen met een beperking en het bevorderen van zelfredzaamheid. afhankelijkheid van de sociaal zwakkeren in Suriname. Het lijkt erop dat u een van de weinige politieke leiders in de Amerikas bent die het echt menen met de mensen en begrip toont voor de behoeften van de armen en dat u niet eens aarzelt om uit eigen zak te betalen voor Surinamers in nood. Hij vertelde me ook dat je constant geld aan het strooien bent voor de armen in Suriname. Dit empathische gedrag heeft geen enkele politieke leider in de Amerikas ooit getoond.

Het bestuur van de West African Diaspora Awards (Prof. Omolayo Benjamin, Prof. UA Mohammed, Amb. Dr. Oyewole Oyedokun, Dr. Keith Ellis, Mevr. Christiana Okenla en ikzelf) heeft u daarom unaniem voorgedragen als een van de genomineerden voor de West African Diaspora Distinguished Leadership Award 2021. We hebben dit jaar nog 5 andere genomineerden. De ceremonie vindt plaats op 4 december 2021 in Bolton White Hotel, Abuja, Nigeria.

We weten dat je het evenement niet kunt bijwonen vanwege de reisbeperkingen die je zijn opgelegd vanwege de dubbele standaard van Nederlanders. Uw voormalige Nederlandse kolonisator is trouwens nummer 1 in de wereld met handel in heroïne en cocaïne, kinderporno, raamprostitutie en was de initiator van de slavenhandel vanuit West-Afrika. We hopen dat u een vertegenwoordiger stuurt om het evenement bij te wonen en uw West-Afrikaanse Diaspora Distinguished Leadership-certificaat of prijs namens u op te halen

Wij hopen dat u deze nominatie accepteert en hopen u op 4 december 2021 goed nieuws te kunnen geven.”