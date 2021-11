Mannen bij drugsinval voor winkel aangehouden

Na een gepleegde inval voor een Chinese winkel op het Hanna’s Lust project zijn de 54-jarige Jerrel D. en de 28-jarige Arcinio F. op zaterdag 20 november door leden van Narcotica Brigade aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens bekomen informatie werd er op de locatie als eerder vermeld drugs verhandeld. Bij de inval stond de 54-jarige verdachte op het punt een wikkel cocaïne van 0,5 gram ter waarde van srd 15,- te kopen. Bij die gelegenheid werd hij samen met zijn kompaan Arcinio F. in de kraag gevat.

Op laatstgenoemde verdachte werd in totaal 52,1 gram marihuana aangetroffen, een digitale weegschaal en ongeveer SRD 200 die van de drugsopbrengst afkomstig is. De drugs, de digitale weegschaal en het geldbedrag werden door de politie in beslag genomen.

Beide mannen werden overgebracht naar het politiebureau. Jerrel is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie na verhoor heengezonden, terwijl de 28-jarige drugsverkoper Arcinio hangende het onderzoek in verzekering is gesteld meldt de politie.