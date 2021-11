Golden Wings Latour weer open na verwoestende brand

Vanaf vandaag kunnen Golden Wings liefhebbers weer terecht bij het filiaal aan de Latourweg. De fastfoodzaak is heropend onder toeziend oog van directeur-eigenaar Pertap Bissumbhar.

De zaak is na zes maanden weer open nadat er een felle brand in het pand was uitgebroken. Een opwarmende fryer was de oorzaak van de brand.

Medewerkers waren bezig een fryer op te warmen en plotseling kwamen er vlammen eruit. Ze hebben geprobeerd de brand zelf te blussen, hetgeen niet lukte. Het gebouw brandde geheel af.