Documentaire ‘We Zijn Wie We Zijn’ donderdag 25 november op TV

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC wordt vervolgd met de documentaire ‘We Zijn Wie We Zijn’ van regisseur Hennah Draaibaar. Deze is donderdag 25 november te zien op ABC TV.

Achtergrond documentaire

Uiteindelijk waren er handtekeningen en was de onafhankelijkheid van Suriname een feit. Personen zoals Ronald Venetiaan en Ramdien Sardjoe waren, zoals vele anderen, elk op hun eigen manier nauw betrokken bij deze onderhandelingen. Maar, er was ook nog een andere kant aan het verhaal, een culturele- en creatieve kant.

Zo ging Pim de La Parra aan de slag met het maken van de film ‘Wan Pipel’ en werkte Mavis Noordwijk aan een musical ‘Fu Dungru na Leti’ speciaal voor de Onafhankelijkheid. En er waren Surinamers die in aanloop naar deze bijzondere dag, hun toekomst in een ander land zagen, elk om hun eigen beweegredenen.

Al deze elementen, verpakt in historisch materiaal en de recente opnames, worden belicht in de documentaire ‘We zijn Wie we Zijn… 45 Jaar’. In het slotwoord krijgt de nieuwe generatie de ruimte om hun visie en mogelijkheden over de toekomst van ons land aan te geven.

‘We Zijn Wie We Zijn… 45 Jaar’ is een boeiend en inspirerend document over het Suriname van toen, nu en de toekomst.

Crew

Regie: Hennah Draaibaar

Producent: Eddy Wijngaarde

Camera: Ricky Cramer (SU) en Fernando Barrientos (NL) Montage: Gino Refos en Sylvano Inderson

Geluid: Riccardo Steeman

Executive Producer: Sharlene Bosk

Productie: The Back Lot

Op donderdag 25 november 2021 is de vertoning om 21:00u op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 27 november wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 20:30u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires.

Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.