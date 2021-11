Foto’s: Drugs verstopt in partij hout op haven

De drugs die vandaag zijn aangetroffen op de Jules Sedney haven in Suriname zaten verstopt in een partij hout. Dat blijkt uit onderstaande beelden die overal online worden gedeeld. Het gaat om dikke planken hout die uitgehold zijn en waarin de drugs zijn geplaatst.

De lading hout, met daarin dus de cocaïne, zat in containers die klaar waren voor verscheping. Om hoeveel containers en drugs het gaat is nog niet duidelijk; Starnieuws spreekt van honderden kilo’s cocaïne.

In september dit jaar trof de Douane in de Rotterdamse haven maar liefst 4.022 kilo cocaïne aan, verstop in een partij hout. Deze partij was ook afkomstig uit Suriname.

De foto’s die rond gestuurd worden en ook bij ons op de redactie binnen kwamen (bron onbekend):