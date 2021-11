Bestuurder Mark X rijdt met hoge snelheid in goot

Bij een eenzijdig verkeersongeval, dinsdagavond in Suriname, is de bestuurder van deze Mark X met hoge snelheid van de weg geraakt. De auto kwam in de goot terecht en is daarbij nog bijna 30 meter erin doorgereden.

De snelle Mark X reed rond 18.30u over Ephraimzegenweg richting de Coesewijnestraat. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder daarbij de controle over het stuur heeft verloren en daardoor van de weg is geraakt. De auto reed de goot in en eindigde tegen een betonnen beschoeiing.

Er zijn geen persoonlijke ongelukken gemeld. De politie van Latour kwam ter plaatse en schakelde een sleepwagen in, om het voertuig uit de goot te halen.