Verdachte van roof en verkrachting neergeschoten door RBTP

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft Tiopo S. alias Legalize, die samen met drie anderen verdacht wordt van de beroving en verkrachting van een vrouw, vandaag aan de Bijlhoutweg aangehouden. Legalize zat in een auto die werd klemgereden door de politiemannen. Hij stapte uit de wagen en sloeg op de vlucht.

Er werden eerst waarschuwingsschoten gelost waarna gericht op de man is geschoten die geraakt werd in zijn zitvlak. Legalize, die niet aanspreekbaar was, werd met de ambulance vervoerd. Eerder was de politie ook op zoek naar Legalize in Para. Toen had een verkeerde persoon een schotverwonding opgelopen.

In deze zaak zijn Jorano A. (29) alias Blaka eerder klemgereden aan de Tout Lui Fautkanaalweg. Blaka zat in een grijze wagen die in beslag is genomen. Hij ontkende bij zijn aanhouding iets met de verkrachting en beroving van de vrouw te maken te hebben. In deze zaak was ook Rick V. (28) aangehouden.

De mannen forceerden het dievenijzer van een van de schuiframen van het huis van het slachtoffer. Toen zij eenmaal in het pand waren, hebben twee van hen de vrouw verkracht. De daders maakten gouden sieraden, mobiele telefoons, laptops en een grijze Toyota Mark X buit.



De rovers reden daarna in de gestolen auto weg. Het voertuig werd later op De Goede Verwachting teruggevonden.