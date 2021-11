Woning voor alleenstaande vader van 8 minderjarige kinderen

Stichting 1 voor 12 heeft vandaag vrijdag 19 november 2021 haar 13de sociale woning opgeleverd. De overhandiging van de woning vond vandaag plaats te Berlijn aan grootvader Macnack en Romano Martin, vader van 8 minderjarige kinderen en wiens partner Marion Macnack op 14 mei 2021 omkwam in een verkeersongeluk. Zelfs raakte hij ernstig gewond en verloor ook zijn been.

Het lintje werd doorgeknipt door minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, die de president van de Republiek Suriname vertegenwoordigde, 1 voor 12-voorzitter Louis Vismale en één van de acht kinderen. Ook volksvertegenwoordiger van Para, Patrick Kensenhuis en een vertegenwoordiger van de burgermoeder van Para, Marlene Joden waren aanwezig.

Op 1 voor 12 werd er een beroep gedaan om de familie te helpen. Op 14 augustus 2021 startte de bouw van de woning. De woning heeft SRD 713.000 gekost. 1 voor 12-voorzitter, Louis Vismale bedankte de donateurs in en buiten Suriname om dit te kunnen realiseren. Hij vindt het jammer dat er nog geen samenwerking bestaat tussen de overheid en de stichting om de woningnood in Suriname gezamenlijk aan te pakken. Vismale gaf aan dat zonder donateurs het niet mogelijk zou zijn om de 13de woning op te leveren. Er zijn reeds 65 verzoeken gedaan bij 1 voor 12 voor het opzetten/renoveren van woningen.

Opvangcentrum

Vismale voegde eraan toe dat behalve de woningnood de stichting al vijf jaar bezig is om een opvangcentrum op te zetten voor dak- en thuislozen in Para. Hij vroeg via de minister van OW aan de regering om een helpende hand te bieden. Hij merkte op dat ook de overheid baat bij zal hebben als dak- en thuislozen in de binnenstad worden opgevangen en geresocialiseerd. De opvang zal ook dienen als tijdelijke opvang voor personen/ gezinnen die getroffen zijn door brand. Vismale gaf aan dat de bijdrage van de overheid niet per se in geld hoeft, maar ook kan door bijvoorbeeld zwaar materieel ter beschikking te stellen om het terrein bouwrijp te maken. “Ik ga geen opvangcentrum bouwen voor 1 voor 12, maar voor Suriname”. De stichting voorziet dak- en thuislozen drie keer per week van voeding.

Kindertehuizen

De 1 voor 12-voorzitter bracht ook onder de aandacht van Nurmohamed de situatie bij de kindertehuizen. Volgens hem gaat het goed mis. Hij pleit voor het instellen van een controle unit om donaties en financiële middelen te kunnen volgen. Vismale merkt op dat er misbruik wordt gemaakt van situaties. 1 voor 12 schenkt kindertehuizen dagelijks 500 broden. De 1 voor 12 voorzitter zei dat zelfs het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting mensen doorverwijst naar de stichting. Hij gaf aan dat dit komt door de bureaucratie binnen de overheid. Vismale deed een beroep op de minister om de toegang tot de overheid voor de stichting te vergemakkelijken.

Minister Nurmohamed gaf aan dat haast eenieder stichting 1 voor 12 kent. Hij omarmt het voornemens van de stichting voor het opzetten van een opvangcentrum en gaat binnenkort aan tafel zitten met het bestuur. De OW-minister deelde mee dat 1 voor 12 voortaan niet hoeft te betalen voor een bouwvergunning, omdat het gaat om sociale woningen. Hij spoorde de stichting aan om het goede werk voort te zetten. Hij feliciteerde de stichting en de familie Macnack namens de regering.