Brandweer zal niet deelnemen aan defilé en parade

Het Korps Brandweer Suriname zal op Srefidensidag niet deelnemen aan defilé en parade vanwege haar verscherpte acties. Dat is vandaag beslist in een algemene ledenvergadering.

De brandweer rukt alleen uit voor woningbranden, technische hulpverlening bij aanrijdingen en de Bijendienst alleen voor levensbedreigende situaties.

De ontevredenheid heerst bij de brandweer omdat de minister van Justitie en Politie niet duidelijk kan aangeven of er goedkeuring is gegeven aan de toelagen van de leden in de Raad van Ministers.

De brandweer wil verhoging van onder meer de voedingstoelage. Ook wil de bond dat de medische voorziening wordt verbeterd.