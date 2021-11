Nederlandse quarantaineplicht voor mensen uit Suriname vervalt

In Nederland geldt voor Suriname dat het land vanaf vrijdag 19 november geen zeerhoogrisicogebied meer is, maar een hoogrisicogebied. Dat houdt in dat mensen die vanuit Suriname naar Nederland komen niet langer in quarantaine hoeven en ook geen testplicht meer hebben.

Wel is een coronabewijs vereist. Daarmee kunnen reizigers aantonen dat zij gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of genezen van een coronabesmetting.

De Nederlandse kleurcode oranje blijft van kracht voor Suriname. Dat wil zeggen dat de Rijksoverheid adviseert om alleen naar Suriname te reizen als het noodzakelijk is.