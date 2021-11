‘Voorkomen blacklisting Suriname vanwege money landerig nationale zaak’

Het is een nationale zaak om tegen de achtergrond van Anti-Money Laundering (AML) te voorkomen dat Suriname geblacklist wordt. De Surinaamse regering zal daarom in het dienstjaar 2022 een specifieke focus behouden op het bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme.

In dat kader zal zij met hogere snelheid de effectieve en doelmatige implementatie van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) voortzetten.

De analyse die gericht is op het identificeren van tekortkomingen in ons nationaal financieel en juridisch raamwerk, met betrekking tot AML, de zogenaamde National Risk Assessment, is in het huidig dienstjaar voltooid en opgeleverd. Naar aanleiding daarvan, heeft de regering een strategisch plan uitgewerkt, gekoppeld aan een tijdslijn, dat gericht is op het zo spoedig mogelijk mitigeren van de geïdentificeerde AML gerelateerde risico’s.

De Anti-Money Laundering Steering Council wordt door president Santokhi voorgezeten, en wordt dus op het hoogste niveau aangestuurd. “Dat onderstreept het belang voor ons land en de prioriteit, die de regering stelt aan effectief AML-beleid,” aldus het staatshoofd. Hij noemt de betrokkenheid van het college bij het mitigeren van AML gerelateerde risico’s essentieel. De voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Financiën en Planning, heeft daarom eveneens betrokkenheid, bij het AML Steering Council.

Er is volgens de president een nationale taak te vervullen, met een brede verantwoordelijkheid. “In de eerste plaats willen wij als land de waarborg hebben van een gezond en transparant financieel systeem. Maar urgent is, dat wij op korte termijn een Mutual Evaluation van de FATF zullen ondergaan, waarbij de AML gerelateerde risico’s in ons land zullen worden geëvalueerd.”

De president zegt dat nog belangrijker is op welke wijze ons land hiertegen optreedt en welke voortgang in de implementatie van de FATF-aanbevelingen geboekt is.