Minister Ramdin participeert virtueel aan 51ste Algemene Vergadering OAS

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft onlangs geparticipeerd aan de 51ste Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). In een virtuele bijeenkomst op woensdag 10 november 2021 werd er een dialoog gehouden met staatshoofden, de OAS Secretaris-Generaal Luis Almagro en delegatiehoofden van de permanente waarnemers van de OAS. Tijdens deze bijeenkomst wisselden deze autoriteiten standpunten uit met de ministers van Buitenlandse Zaken van de regio en de delegatieleiders over de thema “Towards Renewal in the Americas”. Ook werden, onder andere, de COVID-19 pandemie, mensenrechten, democratie en veiligheid besproken.

Minister Ramdinbheeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat het belangrijk is investeringen te doen om een ​​beter, stabieler, vrediger en welvarender Amerika op te bouwen. Hierbij heeft hij enkele punten aangehaald waaraan gewerkt dienen worden. Deze zijn, onder andere, de onderlinge afhankelijkheid tussenstaten erkennen op ons halfrond alsook op mondiaal niveau. De bewindsman gaf aan dat de samenwerking op zodanige manier moet geschieden binnen de Amerika’s dat het iedereen ten goede komt. Er zal samengewerkt moeten worden met extra regionale partners en zal er geaccepteerd moeten worden dat geen land achter mag blijven.

Minister Ramdin gaf mee dat er een nieuwe multilaterale agenda ontwikkeld moet worden, niet alleen vanuit het perspectief van de economie, maar meer op het gebied van investeringen, stabiliteit, vrede en politiek. Hij onderstreepte dat internationale solidariteit en samenwerking de sleutel zijn tot het opbouwen van een veerkrachtige democratie voor Amerika en een stabiele economie.

“We moeten ons concentreren op het versterken van de democratie, de rechtsstaat, maar ook op electorale systemen en veilige instellingen, welke langetermijninvesteringen zijn in het bouwen van duurzame landen en samenlevingen”, aldus minister Ramdin. Hij legde verder uit dat de focus gelegd moet worden op onderwijs, hetgeen ons in een nieuwe cirkel van ontwikkeling zal brengen. Voorts benadrukte de bewindsman het thema van klimaatverandering, en wel de transitie naar een koolstofvrije economie. In dit kader gaf hij mee dat Suriname, Panama en Bhutan de eerste drie landen zijn die carbon negatief zijn.

De Surinaamse regeringsfunctionaris besloot zijn toespraak met de woorden dat wij ons moeten realiseren dat in een nieuw Amerika alle lidstaten gelijk zijn en dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de OAS. Het heeft als voornaamste bevoegdheden de structuur en functies van haar organen te bepalen en welke kwesties te overwegen die verband houden met vriendschappelijke betrekkingen tussen de Amerikaanse Staten.