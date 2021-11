President bezoekt KALOTI Suriname Mint House in Para

De Surinaamse president Santokhi heeft zaterdag 13 november een bezoek gebracht aan KALOTI Suriname Mint House in Para. Dit deed hij samen met de ministers Albert Ramdin en David Abiamofo.

Bij aankomst werd het gezelschap opgewacht door de managing director van KALOTI Suriname Mint House, Ryan Tjon Poen Gie en overige vertegenwoordigers van de goudrafinnaderij. De CEO van KALOTI Dubai, Tarek El Mdaka, heette de president en het gezelschap van harte welkom via een speciale internetverbinding.

De CEO nodigde Santokhi uit de KALOTI raffinaderij te bezoeken tijdens zijn bezoek aan Dubai eind november; dit om de mogelijkheden voor uitbreiding van het partnerschap verder te bekijken en uit te werken. Hij benadrukte tevens het gezamenlijk partnerschap in KALOTI Suriname Mint House met Suriname als mede-aandeelhouder. De president bedankte voor de uitnodiging en benadrukte de samenwerking uit te breiden opdat de Staat Suriname daar voordeel uit kan hebben. Hij gaf verder aan enthousiast te zijn over het aanstaande bezoek in Dubai.

De presidentiële delegatie kreeg een rondleiding door KALOTI Suriname Mint House en kon de activiteiten met betrekking tot de zuivering van goud persoonlijk aanschouwen. Een gezamenlijke lunch maakte deel uit van de afsluiting van dit presidentiële bezoek.

De in 2015 operationeel geworden Surinaamse goudrafinnaderij, is reeds in 2002 tijdens de toenmalige regering geinitieerd; dit na een bezoek aan de raffinaderij in Dubai. De KALOTI Precious Metals (Dubai) is vervolgens aangetrokken om met expertise te helpen bij het smelt- en analyse proces van goud om de verliezen te minimaliseren voor de Staat Suriname.

In 2011 is door de Staat Suriname een Public Private Partnership getekend voor het opzetten van een Mint House. Binnen 3 jaar was de raffinaderij een feit. Het smelt en analyse proces voor de vergunninghoudende goudexporteurs wordt in de raffinaderij gedaan met een volledig Surinaams team dat in Dubai is opgeleid.