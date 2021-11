Mark X komt op rijhelft tegenligger en botst frontaal op Noah

Het was vannacht weer raak op de Indira Gandhiweg in Suriname. Rond 01.00 uur vond er ter hoogte van de Frederikshoopweg een frontale botsing plaats tussen een Mark X en Noah busje.

De bestuurster van het busje raakte zwaargewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het slachtoffer reed met het busje met een lekke band over de Indira Gandhiweg richting Lelydorp. De Mark X reed in tegenovergestelde richting over de weg. Om nog onbekende reden kwam laatsgenoemde op de rijhelft van de Noah met de frontale aanrijding als gevolg.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd zoals op de foto aan de bovenkant van het bericht te zien is.