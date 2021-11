Automobilist negeert stopbord en slaat over de kop na aanrijding

Opnieuw een aanrijding bij een kruising, waarbij een automobilist het stopbord negeerde en een verkeersongeval veroorzaakte. Dit keer was het maandagavond rond 20.00u raak, op de hoek van de Torricelli- en de Fahrenheitstraat in Suriname.

De bestuurder van de auto op de foto negeerde het stopbord en verleende geen voorrang aan het verkeer op de kruisende weg. Daar reed een terreinwagen die de auto niet meer kon ontwijken.

Het gevolg was een zware aanrijding waarbij de veroorzaker over de kop sloeg en op z’n zij langs de weg eindigde. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het voertuig dat weggesleept moest worden was groot.

De bestuurder van de terreinwagen kon zonder problemen zijn weg vervolgen.