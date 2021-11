Supermarkt op klaarlichte dag overvallen door drie rovers

Bij een overval afgelopen zondag 7 november op een supermarkt in Suriname, is de 54-jarige winkelier Z.Q. gewond geraakt. Drie rovers overvielen het Chinees echtpaar op klaarlichte dag in hun pand, op de hoek van de Nieuwe Dominee- en de Fred Derbystraat.

De vrouw van het slachtoffer gaf aan onze redactie te kennen dat de mannen zich rond 09.00u in de ochtend voordeden als klanten. Nadat ze de situatie in de supermarkt goed hadden geobserveerd, deed een van de mannen de voordeur op slot.

De echtgenote die bij de kassa aan het werk was, werd door hem tegen de grond gegooid en bedreigd met een mes. De andere mannen overrompelden haar man, die slagen moest incasseren. De verdachten maakten een bedrag van ongeveer SRD 10.000 buit.

De rovers zijn na hun daad richting de Drambrandersgracht opgerend. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.