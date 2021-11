Terreinwagen moet uitwijken en knalt bovenop betonnen paaltje

Op de kruising van de Henk Arron- en de Watermolenstraat in Suriname, heeft zich vanmorgen een aanrijding tussen twee voertuigen voorgedaan. Daarbij is de benadeelde in een terreinwagen bovenop een betonnen paaltje geknald.

De terreinwagen reed over de Henk Arronstraat gaande richting Grote Combéweg. Naar verluidt stond het verkeerslicht aan de zijde van de Henk Arronstraat op groen, toen de bestuurder van de personenauto vermoedelijk door rood vanuit de Watermolenstraat rechtsaf in de Henk Arronstraat sloeg.

De bestuurster van de terreinwagen probeerde een aanrijding te voorkomen en week uit. Ze schampte de personenauto alsnog en kwam daarna ook nog tegen een betonnen paaltje langs de weg. De schade aan de motor van de terreinwagen is groot.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek.