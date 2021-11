Oom Frits (85) blijft strijden voor de Surinaamse natuur

In Dagblad Trouw is vandaag een reportage uit Suriname te lezen over de 85-jarige Frits van Troon. Bomenkenner ‘Oom Frits’ is onder natuurliefhebbers een levende legende.

In goudzoekend en houtkappend Suriname roept hij om aandacht voor de natuur, vanaf het Tonka-eiland in het Surinaamse Brokopondo-stuwmeer. Hij groeide op in het gebied dat nu op de bodem van het meer ligt.

Al decennialang probeert hij de wereld te vertellen wat hier leeft en heeft geleefd. Zo wil hij voorkomen dat mensen nog zo’n fout maken, schrijft de krant. Als bomenkenner begeleidde hij de afgelopen decennia ook allerlei wetenschappers door het bos.

Maar de natuur legt het af tegen houtkappers en goudzoekers die het meer vervuilen. Hierdoor komen er steeds minder bezoekers naar zijn eiland. Ook heeft de jeugd weinig interesse in de natuur.

Hij hoopt dat Surinamers hun andere natuur wel beter beschermen als ze die weer beter leren kennen. Het is de cultuur die ook verloren gaat, zegt Van Troon in het artikel ‘Strijden voor de natuur van Suriname vanaf een eiland‘ vandaag in Trouw.