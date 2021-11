Solo-expositie ‘Udan Liris’ van Sri Irodikromo in Readytex Art Gallery

Op 12 november opent in Readytex Art Gallery in Suriname een bijzondere solo-expositie van beeldend kunstenaar Sri Irodikromo. In Udan Liris verdiept de veelzijdige artiest zich op een verrassende manier in materiaal en in materie, met als resultaat een nieuwe collectie kunstwerken die zinspeelt op gevoelens van nostalgie, spiritualiteit en op een band met het natuurlijke.

Haar expositie is de tweede binnen het jaarlang project ALAKONDRE: A space in time, onder leiding van Curator-in-Residence en kunstenaar Miguel Keerveld die ook anderen bij het curatorschap betrekt. Voor Udan Liris vervult collega- kunstenaar Kurt Nahar de rol van curator. Samen met Sri zorgt hij voor een opvallende en unieke presentatie van haar nieuwe kunstwerken.

Voor deze expositie duikt Sri Irodikromo meer en dieper dan ooit, in de geschiedenis en cultuur van haar Javaanse afkomst. Haar drang naar onderzoek, en om meer van de cultuur van haar voorouders van vaderszijde in haar kunst te verwerken, werd in de afgelopen periode wel steeds zichtbaarder. De recente projecten en diepgaande dialogen bij Readytex Art Gallery over Alakondre en identiteit, en haar familiereis naar Indonesië enkele jaren geleden, hebben ongetwijfeld daaraan bijgedragen.

Het werk in Udan Liris is dan ook sterk geïnspireerd op informatie en verhalen over de Javaanse immigratie en op gewoontes en tradities overgedragen door de Javaanse voorouders. Wel verbeeldt zij het thema nu in een minder fel kleurenpalet en in een stijl die meer neigt naar abstractie en een vrijere vorm van expressie.

Ook wat haar materiaalgebruik betreft, lijkt Sri in haar nieuwe collectie terug te grijpen naar een zekere basis. Het effect van haar onderzoek naar, en experimenten met nieuwe en organische materialen maken het werk uitermate verrassend. Daarvan zijn het vooral koffie, maar ook kurkuma, blauwsel, houtskool, was, pemba en reepjes zwarte katoen, die de historische en spirituele band met de cultuur van haar voorouders zo treffend aan het licht brengen.

Sri grijpt naar informatie en elementen uit haar geschiedenis en brengt ze – laag op laag, sterk verdund of juist dikker, soms bewust maar meestal intuïtief en experimenteel – geleidelijk aan tot leven in haar werk. Warme aardetinten, doorschijnende doeken, batik stempels, subtiele lijntekeningen, grote naaisteken, en ook oude roestige spijkers en ijzerdraad, ze dragen allemaal bij aan die gelaagdheid van materiaal, maar ook aan de gelaagdheid in de associaties en gevoelens die het werk uitbeeldt en oproept.

Het resultaat is een collectie waarmee Sri Irodikromo een nieuwe weg in haar artistieke carrière lijkt in te slaan. Een weg die een heel persoonlijke richting en diepgang laat zien. En een ontwikkeling die geleidelijk aan, zachtjes, maar toch aanhoudend en doordringend, over haar heen lijkt te zijn gekomen, net als Udan Liris… zachte regen.

Eenieder is uitgenodigd om deze speciale solo-expositie van Sri Irodikromo te bezoeken. Vanwege de gezondheidsmaatregelen is er geen openingsreceptie. Udan Liris is van vrijdag 12 november t/m zaterdag 4 december te bezichtigen tijdens de reguliere openingsuren van de galerie, van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur.