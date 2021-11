Suriname zet militairen in om politie te ondersteunen bij criminaliteitsbestrijding

De Surinaamse overheid gaat militairen inzetten om het veiligheidsgevoel bij de samenleving te vergroten en extra ondersteuning aan de politie te bieden bij de criminaliteitsbestrijding. Hiervoor gaat het ministerie van Defensie vier surveillancevoertuigen inzetten.

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie was vrijdag persoonlijk aanwezig om de manschappen toe te spreken. “Bescherming van elke Surinamer is ons dierbaar. Het doet ons elke keer pijn wanneer er ergens ingebroken wordt of iemand overvallen, mishandeld of beroofd wordt,” benadrukte de bewindsvrouw.

Door de zichtbaarheid van militairen op straat moeten criminele activiteiten worden ontmoedigd. Minister Mathoera verwacht dat de militairen en politie samen als professionals te werk zullen gaan, zodat zij hierdoor meer respect en gezag zullen uitstralen.

Bij het op heterdaad betrappen van iemand bij het plegen van een strafbaar feit, zullen alleen de eerste maatregelen worden getroffen en zal de verdachte daarna worden overgedragen aan de politie.