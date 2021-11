Vismale biedt verontschuldigingen aan hoogzwangere hulpbehoevende vrouw na interview

Harde uitspraken van 1 voor 12 voorman Louis Vismale hebben de afgelopen dagen veel losgemaakt op social media. Vismale sprak in bovenstaand filmpje met een 28-jarige vrouw die hoogzwanger is en al 4 kinderen heeft. Haar partner heeft haar verlaten en ze staat er alleen voor zonder onderdak. Nu zoekt ze hulp via 1 voor 12.

Vismale was heel hard voor de vrouw en zei dat de fout deels bij haar ligt. “Je hebt al 4 kinderen, mevrouw dan ligt de fout bij jou. Jij maakt, jij maakt en dan moet je niet verwachten dat anderen jou gaan helpen. Heb je niet eerst goed erover nagedacht van; ‘ik heb al 4 kinderen en ik heb geen geld, is het dan verstandig om nog een kind te krijgen?”

De vrouw staat op het punt te bevallen en is dringend op zoek naar onderdak. Ze weet ook niet hoe het daarna verder moet. “Ik ben gewoon eerlijk: niemand is verplicht je te helpen, waar is je man?” aldus Vismale. Toen ze zei dat haar man is weggegaan, reageerde Vismale gefrustreerd met de woorden “Waarom gaan ze steeds weg?!”

Het filmpje heeft heel wat verschillende reacties losgemaakt in de samenleving. Vandaag plaatste Vismale weer een filmpje dat hieronder te zien is. Daarin zegt hij dat hij het minder vindt dat mensen negatieve rommels op Facebook hierover plaatsen.

Hij verzoekt de mensen daarmee op te houden en om hulp te bieden. Hij heeft ook zijn verontschuldigingen aan de vrouw aangeboden, zoals in dit filmpje te zien is: