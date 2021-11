18-jarige scholiere aangehouden voor posten cocaïne in postpakket

Politieambtenaren van de afdeling Narcotica Brigade hebben woensdag de 18-jarige scholiere Jannesy P. op haar woonadres te Paramaribo in de kraag gevat. Deze verdachte heeft in de maand maart van dit lopend jaar een postpakket met drugs ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo.

Tijdens controle door de douanerecherche werd er 75 gram cocaïne in het postpakket aangetroffen. Het verderfelijk spul was in versnaperingen verborgen. Het postpakket met de drug werd door de douanerecherche in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade.

De jonge postverzendster werd na bekomen en uitgewerkte informatie op 3 november door medewerkers van de Narcotica Brigade op haar woonadres opgespoord en aangehouden. Bij de voorgeleiding verklaarde de drugsverdachte aan de politie dat zij voor een mannelijke kennis, die aangaf zijn identiteitskaart niet bij zich te hebben, de doos moest posten.

Jannesy is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst. Aan de opsporing en aanhouding van de verstrekker wordt gewerkt, meldt het Korps Politie Suriname.