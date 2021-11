Daklozen aangehouden na inbraak bij anti-corruptie afdeling

Wetsdienaren van de anti-corruptie onderzoeksunit die is ondergebracht in het domeinkantoor aan het Kerkplein, hebben op dinsdagmiddag 2 november twee daklozen aan de Waterkant aangehouden.

Beide mannen, de 56-jarige Desire B. en Jerrel F. (44) worden ervan verdacht in de nacht van zondag 31 oktober op maandag 1 november te hebben ingebroken op eerder genoemde politieafdeling.

Bij die inbraak zijn volgens het Korps Politie Suriname drie laptops, een aantal mobiele telefoontoestellen, een militair tenue (marine) een militair hemd (landmacht) en vier externe harde schijven buitgemaakt. Deze goederen zijn nog niet achterhaald.

Bij de aanhouding is op Jerrel aangetroffen en in beslag genomen een slipper van een politieman die werkzaam is op voornoemde afdeling. Op Desire is een led lamp gevonden en eveneens in beslag genomen.

Zowel Desire als Jerrel ontkennen wat af te weten van de inbraak. Hangende het verder onderzoek dat door de recherche van Paramaribo wordt verricht, zijn deze twee verdachten achter slot en grendel geplaatst meldt de Surinaamse politie.