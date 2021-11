Inbraak bij anti-corruptie afdeling KPS, belangrijke zaken meegenomen

Bij de anti-corruptie afdeling van het Korps Politie Suriname, die gevestigd is in het domeinkantoor aan het Kerkplein, is er van de week een inbraak gepleegd. Naar verluidt zijn er belangrijke documenten en apparaten meegenomen.

De verdachte of verdachten zijn de afdeling via de vliering binnengedrongen. De politie van Centrum heeft de aangifte ter zake opgenomen.

De Surinaamse politie bevestigt de inbraak, maar kan geen verdere informatie geven wegens het onderzoek dat wordt voortgezet door recherche Paramaribo.

Het onderzoek in deze zaak is in volle gang.