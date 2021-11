Vier Diwali dit jaar met de Diwalibox.nl

Rotterdam: Avenue Nine, The Pani Puri Bar en Nani’s Roti zijn een samenwerking aangegaan om Diwali dit jaar samen te vieren. Hiervoor hebben zij hun favoriete snacks in een box verwerkt. Diwalibox.nl is vanaf nu te bestellen via www.diwalibox.nl, en kan afgehaald worden in Rotterdam Centrum bij Avenue Nine.

In de box zitten onder andere Bara, Pani Puri en Jalebi. Gerechten die niet zo snel thuis worden gemaakt. Een aanwinst voor de hardwerkende Desi Millenial. Het is mogelijk om een dag voor Diwali woensdag 3 november de Diwalibox af te halen maar ook op donderdag 4 november op Diwali dag zelf.

De opbrengst van 5 euro per gekochte box gaat naar huishoudens die in armoede leven. Voor de huishoudens worden er boodschappen gehaald die zelf bezorgd worden door de eigenaren.

De eigenaar van Avenue Nine, Miquil Tjon Kon Fat, staat bekend om zijn Caribische keuken en eigenaresse van The Pani Puri Bar, Charischa Gayadien staat bekend om haar Pani Puri in Rotterdam, Ursila Tedjai van Nani’s Roti is vooral bekend van de heerlijke authentieke roti’s in Den Haag omgeving. Doormiddel van onderzoek kwamen zij tot de ontdekking dat Nederlanders bijna niet vrij zijn op Diwali ondanks zij het vieren.

“In Suriname was dit anders iedereen is vrij op Diwali” – zegt Miquil. “Ik heb bijna altijd op Diwali moeten werken, kreeg niet altijd vrij van mijn werkgever” – zegt Charischa.

Deze feestdag wel willen vieren, maar geen tijd hebben om de gerechten te maken, is waar Diwalibox.nl rekening mee houdt. Bespaar tijd in de keuken en bestel diwalibox.