Kick Out Zwarte Piet: ‘Gemeenten stop met subsidiëren zwarte piet’

10 jaar geleden werd op 1 juli 2011 de Zwarte Piet is Racisme-campagne gelanceerd in het Oosterpark in Amsterdam, op de dag dat de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht wordt. De drie kernleden achter de campagne waren de kunstenaars Jerry Afriyie, Quinsy Gario en Raul Balai.

Hun vurige wens was dat Nederland de racistische karikatuur zwarte Piet zou afschaffen en zijn koloniale- en slavernijverleden onder ogen zou zien en erkennen. Het moest afgelopen zijn met het anti-zwart racisme dat de Zwarte gemeenschappen in Nederland en in het Caribisch gebied dagelijks ondervonden.

De campagne is inmiddels uitgegroeid tot een duurzame nationale beweging en heeft het koloniale- en slavernijverleden op de politieke agenda en midden in een nationale discussie geplaatst. Het heeft zichtbare en tastbare veranderingen in gang gezet: de nieuwsgierigheid voor ons koloniaal verleden is gewekt in het onderwijs, bij ondernemers en in de politiek.

Uit steeds meer peilingen is te zien dat de meerderheid voor het aanpassen van zwarte Piet is, de nationale en vele lokale intochten zijn afgestapt van de racistische karikatuur. Na jarenlange weigering heeft minister-president Mark Rutte vorig jaar niet alleen een gesprek met KOZP gevoerd, maar ook ministeries aan het werk gezet om institutioneel racisme te bestrijden. “Mooie woorden waarvan we hopen dat ze in daden worden omgezet” aldus KOZP:

“KOZP voert ook in 2021 actie, op drie manieren: we lanceren een petitie om ervoor te zorgen dat alle gemeenten stoppen met het subsidiëren van Sinterklaasintochten waarbij een racistische karikatuur aanwezig is; we dagen iedereen uit om klein of groot verzet tegen zwarte piet te tonen, aan de hand van 50 challenges en tenslotte demonstreren we tijdens twee intochten waar nog steeds wordt vastgehouden aan zwarte piet: op 13 november in Maastricht en op 14 november in Volendam. Op pakjesavond, de avond van 5 december staan we in Amsterdam met elkaar stil bij de afgelopen tien jaar van de campagne: wat hebben we bereikt en waar willen we over tien jaar staan?”

Hieronder meer info over deze activiteiten en over de geschiedenis van Zwarte Piet is Racisme :

Acties KOZP 2021

Hoewel we voorzichtig hoopvol zijn, zijn er in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt. Daarom roepen wij via een petitie gemeenten op om publiek geld (subsidie) en gemeentelijke bijdragen (immaterieel) stop te zetten, zolang er geen racismevrije intocht is en zolang zwarte piet, grijze piet of bruine piet onderdeel uitmaken van de intocht.

Ook dagen we iedereen uit om groot of klein verzet te tonen tegen zwarte piet – bekijk daarvoor deze lijst met 50 acties ter inspiratie. Deel jouw actie op social media onder vermelding van #antiZwartePietChallenge en maak kans op een prijs!

Ten slotte zal KOZP aanwezig zijn tijdens twee Sinterklaasintochten om samen met velen onze stem te laten horen voor een racismevrije Sinterklaasviering. Dat zullen we doen in Volendam en Maastricht.

Het thema van alle acties dit jaar is het tienjarig jubileum van de Zwarte Piet is Racisme-campagne. De officiële hashtags 2021 zijn: #10jaarzwartepietisracisme #KOZP2021.

Agenda en praktische info

2 november 2021 – Kick-Off petitie #DefundZwartePiet: Geen Publiek Geld naar zwarte Piet – Doe Mee en Roep Jouw Gemeente Op!

Nu Nederlandse scholen, bedrijven en steeds meer gemeenten kiezen voor een racismevrije Sinterklaasintocht, is het moment aangebroken voor alle overige gemeenten om de volgende stap te zetten en zich uit te spreken voor een inclusieve Sinterklaasintocht. Tegen daarom de petitie en vraag jouw gemeente om geen publiek geld meer te geven aan een intocht met zwarte piet. Meer info via: Petitie KOZP

5 november tot 5 december 2021 – 10 Jaar Zwarte Piet is Racisme-campagne | Doe mee met de #AntiZwartePietChallenge.

Vier je dit jaar samen met ons het 10-jarig bestaan van de Zwarte Piet is Racisme-campagne? Doe dan mee met de #AntiZwartePietChallenge en kom samen met andere voorstanders van verandering in actie tegen zwarte piet-racisme en institutioneel racisme in Nederland. Je neemt deel aan de challenge door tussen 5 november en 5 december minimaal één verzet tegen zwarte piet te plegen. Je heldendaad kan heel groot, maar ook heel klein zijn, het belangrijkste is dat je in verzet komt. Wij hebben voor jou ter inspiratie 50 acties geselecteerd: klik op deze link om de actielijst te openen en/of downloaden. Deel jouw acties op social media met de hashtag #AntiZwartePietChallenge en meld je acties via

kozwartepiet@gmail.com met je contactgegevens. Zo maak je kans op een Zwarte Piet is Racisme-hoodie/sweater/shirt en laten we de toekomstige generatie zien dat we gezamenlijk zijn opgestaan tegen racisme!

13 november 2021 – Demonstratie Maastricht bij de intocht | Markt Maastricht

Terwijl de ene na de andere gemeente in Nederland door voortschrijdend inzicht besluit over te gaan op een inclusieve Sinterklaasintocht, blijven een aantal gemeenten achter. Zij blijven de racistische karikatuur faciliteren.

Maastricht is zo’n gemeente die anno 2021 nog steeds niet heeft begrepen dat racisme geen kinderfeest is. Het is onbegrijpelijk hoe Maastricht als bekende Europese stad dit nog internationaal kan verkopen. Ook dit jaar zijn er zwarte pieten bij de intocht, gesubsidieerd door de gemeente en gesponsord door een lange lijst lokale ondernemingen. Voor Kick Out Zwarte Piet reden om op 13 november een eerste landelijke demonstratie in Maastricht te houden. We zullen indien nodig bussen inzetten om zoveel mogelijk mensen samen te krijgen.

14 november 2021 – Demonstratie Volendam bij de intocht

In de grote steden wordt het begrepen dat anno 2021 intochten vrij moeten zijn van racisme. Sommige kleine gemeenten denken echter nog steeds dat het prima is als zij wel zwarte Pieten gebruiken bij de intocht.

Een van die kleinere gemeenten die maar geen afscheid kan nemen van het ‘traditionele’ racistische stereotype zwarte Piet is Volendam. Ook dit jaar zijn er weer zwarte Pieten bij de intocht, gesubsidieerd door de gemeente en gesponsord door een lange lijst lokale ondernemingen. Voor Kick Out Zwarte Piet reden de tweede landelijke demonstratie dit jaar in Volendam te houden. We zullen indien nodig bussen inzetten om zoveel mogelijk mensen samen te krijgen. Meer info via: https://fb.me/e/1Dcvq2oYf.

5 december 2021 – #10JaarZwartePietIsRacisme officieel Evenement| Terug- en vooruitblik

Op 5 december komen wij samen in Amsterdam met betrokkenen, vrienden en medestanders om stil te staan bij het 10-jarig jubileum van de Zwarte Piet is Racisme-campagne. Samen zullen wij terugblikken op de strijd van de afgelopen tien jaar tegen zwarte Piet-racisme en institutioneel racisme. Daarbij leggen we de nadruk op de methodiek van de campagne, de impact op de samenleving en de geleerde lessen. Ook zullen we vooruitblikken op de toekomst: waar willen we over tien jaar staan? Wat zijn de plannen om die doelen te behalen, waar leggen we de focus en welke rol gaat het Zwart Manifest vervullen. Meer informatie over dit evenement en de locatie volgt later via onze social media en de websites van KOZP en het Zwart Manifest, houd voor nu vast de avond van 5 december vrij!