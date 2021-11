Minister en bevelhebber in Florida bij bevelswisseling USSouthcom

De minister van defensie in Suriname Krishna Mathoera en waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Henri van Axeldongen, hebben afgelopen vrijdag de bevelswisseling van het Amerikaanse Southern Command (USSouthcom) in de Verenigde Staten (VS) bijgewoond.

In een ceremoniƫle plechtigheid op het hoofdkantoor in Florida, heeft generaal Laura Richardson de leiding overgenomen van admiraal Craig Faller. Richardson is de 25e commandant voor Southcom en de eerste vrouw die leiding aan deze militaire organisatie zal geven.

Ook voor de Surinaamse vrouw in het algemeen en voor die in het leger, is dit een inspiratie zegt het ministerie van Defensie Suriname.