209 coronadoden en 49.019 mensen positief getest in de maand oktober

In de maand oktober zijn er in Suriname 209 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Dat is een flink stuk meer dan de maand daarvoor; in september werden er 163 coronadoden geregistreerd.

Dat blijkt uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. In totaal zijn er 1.093 mensen overleden. In oktober zijn er verder 49.019 mensen positief getest op COVID-19.

Op de laatste dag van oktober waren er 2 coronadoden, 55 nieuwe gevallen na 202 keer testen en 73 personen in ziekenhuizen.

De cijfers van zondag 31 oktober 2021: