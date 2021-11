Auto over de kop op de Martin Luther Kingweg

Bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is zondagavond een auto over de kop geslagen. Het ongeval vond rond 22.30u plaats ter hoogte van de Tout Lui Faut Middenweg.

Over de oorzaak van het ongeval is nog weinig bekend. Vermoedelijk is het voertuig meerdere keren over de kop geslagen om daarna op z’n kop in een goot langs de weg te eindigen.

Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt; volgens de eerste berichten drie.

Op het moment van schrijven is de Surinaamse politie net gearriveerd om de zaak te onderzoeken.