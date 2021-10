OPINIE: ‘Melvin Bouva misbruikt foto’s COVID lijken om politiek te bedrijven’

[INGEZONDEN] – NDP’er Melvin Bouva heeft vandaag weer laten zien dat hij en zijn partij mijns inziens geen fatsoen kennen. In de zoveelste poging van de NDP’ers om de huidige regering zwart te maken, deelde hij nu bovenstaande foto’s van lijken om de samenleving op te jutten.

Bouva plaatste vanmorgen bovenstaande foto’s van lijken in bodybags in een koelcontainer op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). Hij zegt daarbij “Terwijl er gister ondanks Covid op het Paleis feest gevierd word, worden er lijken op mensonwaardige manier op de vloer gestapeld in Wanica ziekenhuis.“

Dat Bouva niet eens de moeite neemt om na te gaan wat de achtergrond van de foto’s is en daarbij ook meteen een link probeert te leggen met de verjaardag van de Surinaamse first lady (feest op paleis), geeft al aan op welk achterbaks niveau deze man opereert.

Tegen Starnieuws zei algemeen directeur van het RZW, Jason van Genderen, dat de lijken werden gesorteerd voor afvoer naar andere mortuaria door verschillende uitvaartverzorgers. Enkele waren even daar geplaatst terwijl de andere vriescontainer werd schoongemaakt. De lijken waren geplaatst op rekken van 1 hoog (om en bij 6 cm hoog), aldus Van Genderen.

Maar de waarheid boeit Bouva niet. Hij gebruikt of liever gezegd misbruikt de beelden om de regering aan te vallen en zo politiek te bedrijven. Hij zegt daarover:

“De Covid situatie is ernstig genoeg. Bijna dagelijks gaan er mensen dood, nu helaas al meer dan 1000. De regering is de kluts totaal kwijt, maar dat men het toelaat dat er zo met het lichaam van onze dierbaren wordt omgegaan is onacceptabel. Niet eens respect voor de doden!!Het laatste hierover is niet gezegd.”

Het frappante ervan is dat het juist zijn NDP partijgenoten, NDP vriendjes en andere Paarse anti-vaxxers het vaccinatiebeleid van dezelfde regering frustreren door met halve leugens en onwaarheden mensen steeds te beïnvloeden zich niet te laten vaccineren. Dat terwijl 80% van de COVID-19 doden in Suriname niet gevaccineerd zijn.

Nee Melvin Bouva, deze manier om leed van anderen te misbruiken is niet netjes en onfatsoenlijk. Maar ja, je zit bij de NDP hè. De partij wiens voorzitter veroordeeld is voor moord. Dus wat weten jullie bij de NDP nou van fatsoen?

R. Hobber