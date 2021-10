Zwervers met durotank aan de haal tijdens lockdown

Een Surinaamse man en een Braziliaanse vrouw zijn dinsdagavond tegen half elf aangehouden met een durotank van 1.000 liter, op de hoek van de Johannes Vermeerstraat en de Ringweg-Noord.

Een inspecteur van het Korps Politie Suriname zag de twee personen en vermoedde dat er iets mis was, want zij waren tijdens de lockdown bezig met de cilindervormige (water)tank gemaakt van plastic. Hij schakelde zijn collega’s in die de verdachten hebben aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Beide verdachten bekenden dat zij de durotank bij een fruitstand op de hoek van de Copernicus- en Leo Heinemanstraat hebben weggenomen. Zij hebben de politie aangewezen waar zij de diefstal hebben gepleegd.

De verdachten hebben geen vaste woon- en verblijfplaats. De politie heeft hen bij de voorgeleiding met een ernstige waarschuwing heengezonden.