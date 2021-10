Doodgeschoten dief was meerdere keren gewaarschuwd door buurtbewoner

De man die donderdagochtend tegen kwart over drie, aan de Schusterdruifweg in Suriname werd doodgeschoten, is een bekende inbreker van de buurt. De dief had in een in aanbouw zijnde woning ingebroken. Er waren spullen, waaronder een hydrofoor, teilen en plastic stoelen, klaar gezet om weg te dragen.

Een buurtbewoner die agent van politie is ging op inbraakgeluiden af en sommeerde de inbreker om te stoppen. De man gaf geen gehoor hieraan en vluchtte te voet, waarna de agent waarschuwingsschoten loste om de man op andere gedachten te brengen. Nadat de inbreker de waarschuwingsschoten negeerde, werd er gericht geschoten.

Het ingeschakelde ambulancepersoneel constateerde dat de inbreker geen teken van leven vertoonde.

Volgens een buurtbewoner maakte de inbreker een gewoonte ervan om tussen 3 en 4 uur in de ochtend in de woningen die nog in aanbouw zijn, in te breken. Ondanks hij de inbreker meerdere malen waarschuwde bleef hij toch door gaan met zijn handelingen.

Het ontzielde lichaam van de inbreker, van wie de identiteit nog onbekend is, is ter obductie in beslag genomen. De zaak is ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die het onderzoek verder zal verrichten.