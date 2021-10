Bejaarde man stapt uit het leven na ruzie over alcoholgebruik

Een 78-jarige man heeft zichzelf vanmorgen op zijn achtererf in het district Wanica verhangen. Hij was boos op zijn vrouw die hem had aangesproken over zijn alcoholgebruik.

De bejaarde had alcohol gedronken. Er ontstond daarover een woordenwisseling tussen hem en zijn vrouw. De man was boos en ging naar het achtererf waar een oud hok staat. Hij heeft daar zichzelf verhangen.

Het lijk van de man werd ontdekt door zijn familie die de politie had ingeschakeld. De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan aan de nabestaanden.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).