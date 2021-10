Voorstelling ‘Or Die Trying’ van choreograaf Alida Dors in theater

Op zondag 14 november is de voorstelling Or Die Trying van choreograaf Alida Dors te zien in Theater Zuidplein te Rotterdam. Een spectaculaire en inspirerende belevenis vol beweging en emotie. Over vechten voor de liefde.

Vechtlust wordt op verschillende manieren van generatie op generatie overgedragen. In het ritme van de strijd gaan dansers en thaiboksers het gevecht aan met hun eigen grenzen. Hoe ver zijn ze bereid te gaan? Is opgeven een optie? Ze zoeken hun eigen weg. Become the best you, Or Die Trying.

Voor choreograaf Alida Dors is hiphop de bron van haar werk. In 1975 kwam haar vader als immigrant uit Suriname naar Nederland. Hij dacht hier het beloofde land te vinden, maar moest letterlijk knokken voor een betere toekomst voor zichzelf en zijn dochter.

In zijn eigen boksschool droeg hij aan Alida zijn visie over. Het bereiken van je eigen dromen en doelen in het leven. Het inspireerde haar tot het maken van deze voorstelling in Theater Zuidplein: