Trans Guyana Airways hervat wekelijkse vluchten naar Suriname

Vanaf 28 oktober hervat Trans Guyana Airways de twee wekelijkse vluchten naar de Johan Adolf Pengel International Airport Suriname, vanaf de Eugene F. Correia International Airport Guyana. Deze vluchten zullen het reizen van en naar Suriname vergemakkelijken, evenals verbindingen naar Europa en Azië, meldt het bedrijf vandaag in een verklaring.

“Trans Guyana Airways is trots over de goede zorg die zij besteden aan het beschermen van de gezondheid en veiligheid van haar klanten en personeel. Onze procedures worden regelmatig bijgewerkt in overeenstemming met de meest actuele richtlijnen van de overheid en internationale instanties, met bijzondere nadruk op het beheersen van de risico’s die verband houden met de COVID-19-pandemie. De veiligheid en het welzijn van onze klanten en medewerkers is onze eerste prioriteit”, aldus het bedrijf.

De vluchten zijn op donderdag en zondag. Alle passagiers moeten volledig zijn gevaccineerd of moeten binnen 72 uur voor vertrek een negatieve PCR-test overleggen. Trans Guyana Airways kan de PCR-test regelen tegen een extra vergoeding voor passagiers die vertrekken vanuit Ogle.

De vertrektijd vanuit Ogle is 15.30 uur en de aankomst in Paramaribo is 17.30 uur. De vertrektijd vanuit Paramaribo is 18.30 uur en de aankomst in Ogle is 18.30 uur lokale tijd.

Boekingen en vragen kunnen worden gedaan door contact op te nemen met de commerciële afdeling op 592-222-2525, e-mail commercial1@transguyana.net of WhatsApp 592-683-9413.