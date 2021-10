Certificaatuitreiking BNTF trainingen SAO Paramaribo

De vaktrainingen in het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF) project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn met succes afgerond door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname.

Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft als doel het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer.

32 cursisten hebben een certificaat in ontvangst mogen nemen en wel van de trainingen: ‘GaWaSa’, ‘Electro huisinstallatie’, ‘Huishoudkunde’ en ‘Textiele werkvormen’. Voor het opstarten van een onderneming zullen zij een starterspakket ontvangen ter motivatie. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op donderdag 14 oktober 2021.

Joyce Lapar, directeur van de SAO, heeft aangegeven positief terug te blikken op de uitvoering en afronding van dit project. Met het behalen van dit certificaat moet het een stap zijn richting ondernemerschap en dus zelfredzaamheid. Lapar heeft verder aangehaald ontzettend trots te zijn op de samenwerking met de partners en het verstevigen van de relatie ter bevordering van de begeleiding van de cursisten en de vaktrainingen. De directeur heeft haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle cursisten en actoren die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het succesvol afronden van dit project.

Kapitein Shyam Maniesingh van het Surinaamse Nationaal Leger en Jaswant Doekharan, BNTF 9 projectmanager, hebben de cursisten bemoedigd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en zichzelf verder te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de economie van Suriname. Ook de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, Naomi Esajas-Friperson, heeft tijdens haar toespraak bekend gemaakt dat het BNTF project deel uitmaakt van het beleid van het ministerie van AW&J.

Het BNTF project van het ministerie van AW&J stimuleert zelfredzaamheid en het afleveren van opgeleid kader aan de arbeidsmarkt. Esajas-Friperson heeft opgemerkt dat de raad zal continueren met het stimuleren van dergelijke projecten en dat deze mijlpaal gekenmerkt mag worden als een begin van een veelbelovend toekomst.

Minister Rishma Kuldipsingh van AW&J heeft aangegeven trots te zijn op zowel de cursisten als de SAO voor het succesvol afronden van dit project. De bewindsvrouwe heeft verder gekenmerkt dat het afronden van dit project invulling en bekendheid geeft aan de vakscholen die deskundigheid leveren aan de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt.

Kuldipsingh heeft verder aangeduid dat de geslaagde cursisten in het natraject verder begeleid zullen worden om te komen tot een zelfstandige ondernemer. Verder heeft de minister haar felicitaties en dank uitgebracht aan alle actoren die het mogelijk hebben gemaakt om dit project te realiseren.