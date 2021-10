48-jarige automobilist rijdt in op politieman en slaat op de vlucht

De stootgroep van het Korps Politie Suriname, die op woensdag 13 oktober belast was met werkzaamheden tijdens de operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo (H.O.O.P), heeft de 48-jarige verdachte Stanley S. aangehouden. De verdachte reed in op een politieman en sloeg daarna op de vlucht.

Uit het politioneel onderzoek kwam naar voren dat de wetsdienaren bezig waren met een algehele wegcontrole aan de Wilhelminastraat ter hoogte van de Atlasstraat. Bij die gelegenheid negeerde de autobestuurder Stanley het stopteken van de politieman en reed met een verhoogde snelheid in op de wetsdienaar. Bedoelde politieman wist zichtzelf tijdig in veiligheid te brengen door naar de zijkant van de weg te springen.

De andere politieambtenaren zette direct een achtervolging in, maar de verdachte gaf geen gehoor aan de bevelen van de politie om het voertuig tot stoppen te brengen. Het gelukte de wetsdienaren om Stanley ter hoogte van een pompstation aan de Wilhelminastraat staande te houden.

Ook bij zijn staande houding, negeerde hij de bevelen van de politie om uit het voertuig te stappen en verzette zich hevig. Het gelukte de wetsdienaren de verdachte uiteindelijk in de boeien te slaan.

Bij een veiligheidsfouillering op zijn kleding werd er een vuistvuurwapen met 1 scherpe patroon aangetroffen. In een tas die hij bij zich droeg, werden geldbedragen in US-dollar en SRD gevonden. Zowel het vuistvuurwapen als de geldbedragen zijn in beslag genomen. Hierna is de verdachte overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt.

Stanley is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.