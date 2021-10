ICT trainingsweek voor LBO-leerkrachten Beroepsonderwijs

Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur in Suriname, onder leiding van de commissie MBO-DS houdt een trainingsweek voor LBO-leerkrachten Beroepsonderwijs. Het betreft in deze een ICT- training, waarbij de leerkrachten digitale vaardigheden aanleren in verband met de vernieuwingen binnen het onderwijs. Er zal hieruit een selectie gemaakt worden op de nieuwe MBO-opleiding gericht op de Dienstverlenende Sector.

De directeur Beroepsonderwijs, Gracia Ormskirk is belast met de opstart van de school. Zij ziet de middelbare school als een manier om de huidige plek over de beroepsopleidingen in Suriname te verbeteren. Ze heeft moeite met het feit dat er weinig keus is voor vervolgopleidingen voor LBO-B-leerlingen. “We moeten ze nu dus een handje helpen door de weg te plaveien.”

Deze LBO-B-leerlingen van de dienstverlenende sector hebben nooit eerder een goede aansluiting gehad in hun gekozen studierichting. Het is daarom nu hoogtijd ze de vervolgopleiding op MBO-niveau aan te bieden. Hiermee is de directeur overtuigd dat deze studenten na hun studie hun eigen onderneming kunnen starten.

De leerlingen hebben voor een middelbare opleiding weinig keus, anders dan SMO en het IMEAO. Deze scholen zijn niet voor eenieder een optie. We zullen hen een andere passende kans bieden om hun talenten te ontwikkelen en uiteindelijk ten volle te benutten.

Na de MBO Dienstverlenende Sector is doorstroming mogelijk naar het LOBO. Het vakkenpakket op MBO-niveau bevat onder meer Horeca, Faciliterende Dienstverlening, Uiterlijke verzorging, Welzijn en Zorg en Mode en Creatie.

De school zal op 15 november 2021 starten en is een middag opleiding met modulair onderwijs. Voor meer informatie: Tel: 8532243 (Whatsapp)