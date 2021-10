Lijk van man aangetroffen op terrein bij Sosis

Op een terrein bij de Stichting tot Ontwikkeling van de Sport in Suriname (Sosis) is zaterdag aan het eind van de middag een lijk aangetroffen. Het gaat om het lichaam van een man.

Het lichaam werd door een voorbijganger aangetroffen. Deze voorbijganger meldde de beheerder dat er een man achter een gebouw lag. De beheerder man meteen poolshoogte en vermoede dat de man geen teken van leven vertoonde.

Hij alarmeerde de Surinaamse politie meteen, waarna agenten van post Flora ter plaatse kwamen. Die hebben vervolgens de verschillende instanties ingeschakeld.

Een arts stelde ter plaatse de dood vast. Het lijk is na forensisch onderzoek afgevoerd door een lijkenwagen. Het is niet bekend of de man door een misdrijf het leven heeft gelaten

De afdeling kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.