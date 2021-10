Ouders drieling krijgen 3 maanden babyverzorgingsproducten van Subisco

Het jonge koppel Kevin Pandooi en Altagracia Reyme, mocht deze week na bijna een maand naar huis met hun op 19 september geboren drieling. Het Surinaamse bedrijf Subisco heeft in het kader van hun initiatief Subisco Gives Back, besloten om de ouders 3 maanden lang te ondersteunen.

Na de komst van de drieling; een meisje, Fayth en de twee jongens, Kievencio en Furgilio bestaat het gezin uit 7 leden. Alom blijdschap bij de ouders die eindelijk hun volledige kroost thuis kunnen verenigen, want daar wachtten vol ongeduld Furalcia en Kelicia op hun broertjes en zusje.

Afgelopen zaterdag bracht Subisco een bezoekje thuis bij het gezin. Tijdens dit bezoek werd aan hen meegedeeld dat zij 3 maanden lang ondersteuning zullen krijgen in de vorm van babyverzorgingsproducten.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf dit doet. Op dezelfde dag, 19 september maar dan in 2018, werd in ‘s Lands Hospitaal ook de eerste drieling voor het jaar geboren. De familie Pobosi heeft toen ook 3 maanden lang ondersteuning van Subisco ontvangen.