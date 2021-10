Verdachte KFC overval abusievelijk in vrijheid gesteld

De Surinaamse politie heeft Dervinio D. donderdagavond abusievelijk in vrijheid gesteld. Hij was samen met een collega aangehouden voor de roofoverval bij fastfoodzaak KFC aan de Lalla Rookhweg in Suriname.



Dervinio D. heeft bekend dat hij aandeel heeft gehad in de beroving. De politie heeft een deel van het gestolen geld aangetroffen. Advocaat Maureen Nibte die rechtsbijstand verleent aan de jongeman, werd gebeld door familieleden dat hij in vrijheid is gesteld.

Toen de jongeman donderdagavond het bericht van zijn invrijheidstelling van de politie kreeg belde hij zijn familie om hem op te halen. Later kwam aan het licht dat de jongeman abusievelijk in vrijheid is gesteld. Wie precies de fout heeft gemaakt bij de abusievelijke invrijheidstelling, is niet duidelijk.

Dervinio D. en zijn collega Salmo A., hebben de beroving toegegeven. Het gaat dus om een zogeheten ‘inside job’, die ze samen met een derde man hebben uitgevoerd. In de avond van 7 op 8 oktober tegen sluitingstijd, rond 00.00 uur, is de roofoverval gepleegd bij de fastfoodzaak. Daarbij is ongeveer SRD 75.000 buitgemaakt.

Twee mannen, van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen, kwamen op de plaats en pleegden de roofoverval. De rovers zaten op een bromfiets zonder kenteken en hadden valhelmen op. Zij vielen de manager aan en bedreigden hem met het vuistvuurwapen. Het buitgemaakte geld is uit de brandkast weggenomen.

De daders verlieten de plek na de roofoverval op de bromfiets.