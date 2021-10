Vrouw verdronken in zwembad Apoera

Een 25-jarige vrouw is woensdagmiddag verdronken in zwembad Apoera aan de Nickerieweg. Wat er precies is misgegaan in het zwembad, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is in het water gegaan, ondanks het zwembad nog niet is opengesteld voor het publiek. Een man die op de locatie werkt, trof de vrouw drijfend op het water aan en sloeg alarm.

De politie ging ter plaatse voor onderzoek. Het lijk is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan aan de nabestaanden.

Deze dagen wordt er hard gewerkt om het zwembad operationeel te hebben. Volgens de beheerders kan het werk nog enige tijd duren. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om nog geen gebruik te maken van het zwembad.