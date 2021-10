Stichting 1 voor 12 helpt kindertehuis in Coronie na noodkreet

Het kindertehuis ‘De Toekomst’ heeft de voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale benaderd om hulp. Het tehuis is gelegen in het district Coronie en vangt momenteel 16 kinderen op. Voor de Toekomst is het door de slechte financiële situatie in Suriname, bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden.

Op 1 voor 12 is er een beroep gedaan voor voedingsmiddelen en verzorgingsartikelen. Vismale heeft gelijk ingespeeld op de noodkreet van het tehuis. Op dinsdag 13 oktober 2021 heeft hij een bezoek gebracht aan ‘De Toekomst’ en met behulp van een ondernemer in Coronie heeft 1 voor 12 de gevraagde goederen overhandigd aan het kindertehuis.

Joan Verwey-Creton, verantwoordelijke van het kindertehuis Verwey is ingenomen met het bezoek van Vismale. Zij is 1 voor 12 dankbaar voor de hulp. Van de 16 kinderen gaan 13 naar school. Elk van hen kreeg een schooltas met schoolspullen van de 1 voor 12 voorzitter.

Vismale doet een beroep op de instanties om het tehuis de nodige ondersteuning te bieden. Voor het laatst kreeg De Toekomst voedselpakketten in september 2020 van de overheid via districtscommissaris Maikel Winter.

De Toekomst vangt kinderen op die zijn verwaarloosd of uit één ouder gezinnen komen. Het kindertehuis komt nog niet voor in het bestand van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Verwey-Creton deelt mee dat het proces hiertoe reeds is gestart.