Hoogbouwwoning compleet door brand verwoest: vrouw springt en blijft ongedeerd

Een hoogbouwwoning aan de Concessieweg in Moengo is woensdagmiddag compleet verwoest door brand. De oorzaak van de brand is onbekend.

Ten tijde van de brand was een vrouw thuis. Zij was op de bovenverdieping en kon vanwege de brand niet via de normale in- en uitgang het pand verlaten. Zij sprong daarom naar beneden en kwam met de schrik vrij.

Toen manschappen het Korps Brandweer Suriname ter plaatse arriveerden konden zij het huis niet meer redden. Het gaat om een pand van 10 bij 6 meter, dat in hout en steen was opgetrokken.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar was niet verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

