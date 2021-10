Brandweerman aangehouden voor diefstal pick-up

De Surinaamse politie heeft een 57-jarige man aangehouden voor diefstal van een pick-up. Het bleek te gaan om een lid van het Korps Brandweer Suriname.

Een benadeelde deed op donderdag 7 oktober aangifte van diefstal van zijn pick-up bij de politie van het bureau Paradise. De aangever verklaarde bij de politie dat naar zeggen van de buurtbewoners een man was weggereden met zijn witgelakte pick-up.

Na een ingesteld onderzoek van de wetsdienaren kwam de verdachte G.O., die brandweerman is, kort daarna in beeld. Na een algemene oproep voor de verschillende politiebureaus en eenheden werd bedoelde pick-up diezelfde dag onbeheerd in de Kaaimanpolder te Wageningen gesignaleerd.

Kort daarna werd G.O. bij de politiecontrolepost te Burnside aangehouden. De verdachte is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.