10 coronadoden en 398 nieuwe besmettingen; donderdag persconferentie

In Suriname zijn dinsdag 12 oktober weer 10 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie in het land is overleden aan de gevolgen van COVID-19, is hierdoor gestegen naar 984.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 398 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, na 968 keer testen (41%).

In het kader van de recente COVID-19 ontwikkelingen in Suriname, en wel de kritische situatie in ziekenhuizen en blijvende toename van besmettingen, zal er donderdag 14 oktober weer een persconferentie worden belegd.

De cijfers van dinsdag 12 oktober 2021: