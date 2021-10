Grondbezitters ‘Back Pro Project’ vragen aandacht voor infrastructuur problematiek

Als de Surinaamse regering iets doet aan de infrastructuur van het ‘Back Pro Project’ zullen velen die een perceel daar hebben en in woningnood verkeren, toch geholpen kunnen worden in Nickerie.

Het ‘Back Pro Project’ ligt in de Prins Bernardpolder in het rijstdistrict. Honderden Nickerianen wachten op het in orde maken van de wegen en nutsvoorzieningen in dit project.

Ruim 900 Nickerianen zijn tijdens de NDP-regeerperiode geholpen aan een stuk grond ter bebouwing en bewoning in dit project. Het enige wat nog gedaan moet worden, is het bezanden van de wegen en het aanleggen van elektriciteit en water.

De mensen vragen zich in gemoede af of de regering bewust dit project is vergeten. De parlementariërs die het district Nickerie vertegenwoordigen, reppen namelijk geen woord over dit vraagstuk in De Nationale Assemblee (DNA).

Rashied Doekhie, voormalig NDP assembleelid uit Nickerie, die trekker is van dit project, heeft in een eerder interview via een ander mediahuis aangegeven dat er vanuit de overheid nimmer ‘een kopercent’ is gestopt in het project.

Vanaf de landmeter tot ontginning, ontbossing, inrichting, dammen, rioleringen en lozingen; alles zou zijn betaald uit middelen van het volk.